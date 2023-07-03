Лапорта: «Барселона» сможет подписать нескольких игроков, если кого-то продаст»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мыслями о положении дел на трансферном рынке.

После завершения минувшего сезона «сине-гранатовые» лишились Серхио Бускетса, которому до сих пор не была найдена замена. Отвечая на вопрос об усилении полузащиты, Лапорта заявил, что у клуба есть несколько вариантов: «Сейчас у нас есть различные варианты на трансферном рынке. Мы сможем подписать нескольких новых футболистов, если кого-то продадим», – заявил президент каталонского гранда.

Напомним, что «Барселона» претендовала на подписание Марсело Брозовича из «Интера», однако хорватский хавбек перебрался в «Аль-Наср».