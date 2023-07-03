Беллингем: «Реал» – подходящий клуб для меня»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем считает, что сделал правильный шаг, переехав в Испанию.

20-летний футболист пополнил ряды «сливочных» в нынешнее межсезонье, перебравшись из дортмундской «Боруссии».

«Реал» – великий клуб, и стать его частью – настоящая фантастика, но дело не только в этом. Я считаю, что это подходящий для меня проект, поэтому я поступил правильно, решившись на этот переход. Хочу помогать «Реалу» продолжать добиваться побед», – приводит Madrid Xtra слова игрока сборной Англии.

Трансфер Джуда Беллингема обошёлся мадридскому «Реалу» более чем в 100 млн евро.