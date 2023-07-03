Иньеста оценил уровень Педри

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал, что думает о нынешней звезде команды Педри.

Именно с Иньестой нередко сравнивают хавбека «сине-гранатовых», отыгравшего за команду 109 матчей к 20 годам.

«Педри ещё очень молод, но уже является ключевой фигурой в команде, эталоном. Его вклад на поле очень важен, и его развитие, несомненно, продолжится в дальнейшем. Педри выступает в прекрасной команде, которая всё ещё не достигла своего потолка. Уверен, в следующем сезоне он снова продемонстрирует высочайший уровень», – высказался в интервью DAZN 39-летний Иньеста, ставший свободным агентом после истечения контракта с японским «Виссел Кобе».