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Иньеста оценил уровень Педри

03 Июля 2023 • 20:47 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 18:00

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал, что думает о нынешней звезде команды Педри.

Именно с Иньестой нередко сравнивают хавбека «сине-гранатовых», отыгравшего за команду 109 матчей к 20 годам.

«Педри ещё очень молод, но уже является ключевой фигурой в команде, эталоном. Его вклад на поле очень важен, и его развитие, несомненно, продолжится в дальнейшем. Педри выступает в прекрасной команде, которая всё ещё не достигла своего потолка. Уверен, в следующем сезоне он снова продемонстрирует высочайший уровень», – высказался в интервью DAZN 39-летний Иньеста, ставший свободным агентом после истечения контракта с японским «Виссел Кобе».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андрес Иньеста Педри
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