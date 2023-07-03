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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кунде готов отыграть сезон на позиции правого защитника

03 Июля 2023 • 17:27 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 18:00

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде определился с позицией, на которой будет выступать в следующем сезоне.

По информации журналиста Хави Мигеля, вице-чемпион мира согласился отыграть ещё одну кампанию на позиции правого защитника, если руководство «блауграны» не сможет подписать футболиста на эту роль.

Отметим, что из 40 матчей в рамках всех турниров прошлого сезона Кунде провёл 21 на позиции правого защитника, выступая в остальных на родном месте в центре обороны. В составе каталонцев Жюль выиграл чемпионат и Суперкубок Испании в 2023 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жюль Кунде
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