Кунде готов отыграть сезон на позиции правого защитника

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде определился с позицией, на которой будет выступать в следующем сезоне.

По информации журналиста Хави Мигеля, вице-чемпион мира согласился отыграть ещё одну кампанию на позиции правого защитника, если руководство «блауграны» не сможет подписать футболиста на эту роль.

Отметим, что из 40 матчей в рамках всех турниров прошлого сезона Кунде провёл 21 на позиции правого защитника, выступая в остальных на родном месте в центре обороны. В составе каталонцев Жюль выиграл чемпионат и Суперкубок Испании в 2023 году.