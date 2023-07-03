Президент «Барселоны» сообщил, где продолжит карьеру Фати

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта пролил свет на будущее форварда Ансу Фати в стане «сине-гранатовых».

«Фати? Он продолжит играть за наш клуб. Ансу нужно заработать доверие главного тренера. Он способен добиться этого своим талантом», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.

Фати – воспитанник академии «Барселоны». Трудовой договор 20-летнего нападающего с каталонцами рассчитан до 2027 года.

В прошлом сезоне испанского чемпионата форвард отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами в 36 встречах. Вместе с «Барселоной» он стал чемпионом Ла Лиги.