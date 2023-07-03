«Барселона» будет платить зарплату Месси до 2025 года

Каталонская «Барселона» продолжает выплачивать оклад нападающему Лионелю Месси, покинувшему клуб летом 2021 года. Об этом в разговоре с журналистами рассказал президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

«Мы хотим устроить для Лионеля отличное прощание с клубом. Будет круто, если получится это сделать после реконструкции «Камп Ноу». «Барселона» должна платить Месси зарплату до 2025 года, поскольку он заморозил ее при предыдущем руководстве», - передает слова Лапорты Mundo Deportivo.

Месси покинул «Барселону» по завершении сезона-2020/2021 и перешел в «ПСЖ». В прошлом месяце Лионель перебрался из французского клуба в «Интер Майами».

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