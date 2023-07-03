Стало известно, перейдёт ли Мбаппе в «Реал» этим летом

В Испании сообщили, перейдет ли нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в мадридский «Реал». Как стало известно журналистам газеты Marca, 24-летний француз не станет игроком «королевского» клуба в текущее трансферное окно. Он не входит в планы «сливочных» на это межсезонье.

Источник отмечает, что в Мадриде задумываются над подписанием с Мбаппе предварительного контракта зимой, когда у него останется полгода по действующему трудовому соглашению с парижанами.

Мбаппе не так давно сообщил, что не станет подписывать новый договор с «ПСЖ». За парижский коллектив нападающий выступает с 2017 года.

Мбаппе переходит в «Реал» - трансфер согласован