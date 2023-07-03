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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, перейдёт ли Мбаппе в «Реал» этим летом

03 Июля 2023 • 09:25 Комментировать

В Испании сообщили, перейдет ли нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в мадридский «Реал». Как стало известно журналистам газеты Marca, 24-летний француз не станет игроком «королевского» клуба в текущее трансферное окно. Он не входит в планы «сливочных» на это межсезонье.

Источник отмечает, что в Мадриде задумываются над подписанием с Мбаппе предварительного контракта зимой, когда у него останется полгода по действующему трудовому соглашению с парижанами.

Мбаппе не так давно сообщил, что не станет подписывать новый договор с «ПСЖ». За парижский коллектив нападающий выступает с 2017 года.

Мбаппе переходит в «Реал» - трансфер согласован

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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