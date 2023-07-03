Три клуба претендуют на вратаря сборной Хорватии Ливаковича

Страж ворот сборной Хорватии и загребского «Динамо» Доминик Ливакович пользуется спросом на трансферном рынке. Как сообщает в своих социальных сетях инсайдер Альфредо Педулла, за футболиста поборются несколько клубов.

В Европе в услугах Ливаковича заинтересованы турецкий «Фенербахче» и испанский «Вильярреал». Также интерес к Доминику проявляет неназванный арабский клуб.

В прошлом сезоне голкипер принял участие в 38 поединках за «Динамо» во всех турнирах. Вместе со сборной Хорватии он стал бронзовым призером чемпионата мира – 2022.

Ливакович выступает за загребский клуб с 2015 года. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.