Игрок резервной команды «Барселоны» высказался о клаузуле в 400 млн евро

Игрок резервной команды «Барселоны» Алекс Гарридо дал комментарий на тему своих отступных в контракте с «сине-гранатовыми».

«Клаузула в размере 400 миллионов евро? Меня так точно никто не купит. Так что все хорошо. У меня нет никаких претензий к клубу, это просто способ гарантировать, что я буду здесь еще два года. Меня вызвали на сборы с основной командой, это очень круто. Я буду проводить время и тренироваться со своими кумирами», - передает слова полузащитника Mundo Deportivo.

В минувшем сезоне Алекс принял участие в 18 матчах, забил два гола и отдал семь результативных передач.