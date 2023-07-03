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Игрок резервной команды «Барселоны» высказался о клаузуле в 400 млн евро

03 Июля 2023 • 07:38 Комментировать

Игрок резервной команды «Барселоны» Алекс Гарридо дал комментарий на тему своих отступных в контракте с «сине-гранатовыми».

«Клаузула в размере 400 миллионов евро? Меня так точно никто не купит. Так что все хорошо. У меня нет никаких претензий к клубу, это просто способ гарантировать, что я буду здесь еще два года. Меня вызвали на сборы с основной командой, это очень круто. Я буду проводить время и тренироваться со своими кумирами», - передает слова полузащитника Mundo Deportivo.

В минувшем сезоне Алекс принял участие в 18 матчах, забил два гола и отдал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Алекс Гарридо
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