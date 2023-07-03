Беллингем высказался о давлении в «Реале»

Английский хавбек Джуд Беллингем, который этим летом пополнил ряды мадридского «Реала», высказался о давлении в новом коллективе.

«Очень жду, когда начну играть за «Реал». Презентация была для меня особенным днем, сейчас мне нужно восстановиться, чтобы начать выступать. Давление в команде? Я ощущаю его на каждом этапе своей карьеры, оно сделало меня таким, какой я есть. Просто нужно находить способы преодолевать его», - цитирует Джуда Sky Sports.

Беллингем перешел в мадридский гранд за 103 миллиона евро, заключив долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до 2029 года.