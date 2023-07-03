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«Вильярреал» стал фаворитом гонки за Ливаковича слухи

03 Июля 2023 • 00:03 Комментировать
Вильярреал
...
Бетис
13.08 18:00

Три европейских клуба рассматривают возможность подписания контракта с вратарём загребского «Динамо» Домиником Ливаковичем.

Ранее появилась информация об интересе итальянской «Фиорентины», однако, по данным издания Football Italia, «фиалки» рискуют упустить возможность подписания голкипера. Сообщается, что фаворитом на одного из лучших вратарей ЧМ-2022 является «Вильярреал», который готов выплатить установленную сумму в размере 10 миллионов евро. Другим коллективом, заинтересованным в хорвате, считается «Фенербахче», однако, по слухам, руководство «Динамо» не устроили шесть миллионов евро, предложенные турецким грандом.

Напомним, что Доминик Ливакович выступает за сильнейший клуб Хорватии с 2015 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего призёра двух чемпионатов мира в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Вильярреал Фиорентина Динамо Загреб Доминик Ливакович трансферы футбола - лето 2023
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БЕТИС
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