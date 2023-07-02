В «Реале» шокированы финансовыми запросами Мбаппе

Трансферная сага с переходом форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал» в самом разгаре. Еще вчера казалось, что эта сделка практически согласована, но в воскресенье испанцы намерены выйти из переговоров.

По данным Marca, представители футболиста потребовали от мадридцев профинансировать личный контракт Мбаппе на сумму до 240 млн евро (зарплата и различные бонусы). Руководство «Реала» предпочитает подписать звезду через год на правах свободного агента, но также понимает, что Мбаппе может еще раз продлить контракт с «ПСЖ».

Предполагается, что альтернативой взбалмошному французу является форвард «Ювентуса» Душан Влахович.