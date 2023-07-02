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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» шокированы финансовыми запросами Мбаппе

02 Июля 2023 • 19:36 Комментировать

Трансферная сага с переходом форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал» в самом разгаре. Еще вчера казалось, что эта сделка практически согласована, но в воскресенье испанцы намерены выйти из переговоров.

По данным Marca, представители футболиста потребовали от мадридцев профинансировать личный контракт Мбаппе на сумму до 240 млн евро (зарплата и различные бонусы). Руководство «Реала» предпочитает подписать звезду через год на правах свободного агента, но также понимает, что Мбаппе может еще раз продлить контракт с «ПСЖ».

Предполагается, что альтернативой взбалмошному французу является форвард «Ювентуса» Душан Влахович.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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