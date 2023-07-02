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Чемпионат Испании. Ла Лига

Касорла покинул «Аль-Садд» официально

02 Июля 2023 • 16:45 Комментировать

Известный испанский полузащитник Санти Касорла покинул «Аль-Садд», об этом сообщается в социальных сетях катарского клуба. 38-летний футболист подумывает о завершении игровой карьеры.

В составе «Аль-Садда» Касорла провел три сезона. Вместе с командой испанский хавбек становился чемпионом страны и обладателем кубка. Кроме того, Санти признавался лучшим футболистом сезона.

В Европе Касорла известен по выступлениям за «Вильярреал», «Малагу» и лондонский «Арсенал». В составе сборной Испании полузащитник провел 81 поединок, в которых отметился 15 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Санти Касорла Аль-Садд
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