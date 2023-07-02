Известный испанский полузащитник Санти Касорла покинул «Аль-Садд», об этом сообщается в социальных сетях катарского клуба. 38-летний футболист подумывает о завершении игровой карьеры.

В составе «Аль-Садда» Касорла провел три сезона. Вместе с командой испанский хавбек становился чемпионом страны и обладателем кубка. Кроме того, Санти признавался лучшим футболистом сезона.

В Европе Касорла известен по выступлениям за «Вильярреал», «Малагу» и лондонский «Арсенал». В составе сборной Испании полузащитник провел 81 поединок, в которых отметился 15 забитыми мячами.