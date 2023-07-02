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Трансфер преемника Бускетса обойдётся «Барселоне» в 6 млн евро

02 Июля 2023 • 13:46 Комментировать

Переговоры между каталонской «Барселоной» и «Жироной» по трансферу полузащитника Ориоля Ромеу продолжаются. Как информирует Sport.es, стороны обсуждают сумму компенсации за переход 31-летнего игрока.

В стане «сине-гранатовых» рассматривают кандидатуру Ромеу в качестве замены Серхио Бускетсу, покинувшему «Камп Ноу» в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне Ориоль принял участие в 34 поединках за «Жирону», в которых отметился двумя забитыми мячами. Срок действующего контракта между Ромеу и нынешним клубом рассчитан до середины 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жирона Ориоль Ромеу трансферы футбола - лето 2023
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