Трансфер преемника Бускетса обойдётся «Барселоне» в 6 млн евро

Переговоры между каталонской «Барселоной» и «Жироной» по трансферу полузащитника Ориоля Ромеу продолжаются. Как информирует Sport.es, стороны обсуждают сумму компенсации за переход 31-летнего игрока.

В стане «сине-гранатовых» рассматривают кандидатуру Ромеу в качестве замены Серхио Бускетсу, покинувшему «Камп Ноу» в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне Ориоль принял участие в 34 поединках за «Жирону», в которых отметился двумя забитыми мячами. Срок действующего контракта между Ромеу и нынешним клубом рассчитан до середины 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в пять миллионов евро.