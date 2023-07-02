«ПСЖ» согласовал трансфер полузащитника

Полузащитник «Мальорки» Ли Кан Ин близок к переезду во французский чемпионат, где интерес к нему проявляет столичный «ПСЖ».

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, стороны провели успешные переговоры и договорились о трансфере игрока. Кореец уже прошел медицинское обследование в парижском гранде.

Сумма потенциального трансфера оценивается в 22 миллиона евро без учета бонусных выплат.

В минувшем сезоне чемпионата Испании полузащитник принял участие в 36 поединках, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами.