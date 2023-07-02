Пуйоль отреагировал на уход Фабрегаса из футбола

Экс-защитник сборной Испании и каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль отреагировал на завершение карьеры полузащитника Сеска Фабрегаса.

«Сеск, поздравляю с отличной карьерой. Рад был разделить с тобой все эти моменты. Удачи на новом этапе. Люблю тебя, друг», - оставил сообщение Карлес в своих социальных сетях.

Фабрегас выступал с 2003 года. За свою профессиональную карьеру он выиграл 16 трофеев. В Европе Сеск известен по выступлениям за лондонский «Арсенал», каталонскую «Барселону», «Челси», «Монако». Последним его клубом был «Комо». В составе сборной Испании полузащитник провел 110 поединков, в которых забил 15 мячей.