Кроос объяснил, почему продлил контракт с «Реалом»

Немецкий полузащитник Тони Кроос высказался о подписании нового трудового договора с мадридским «Реалом». Стороны пролонгировали сотрудничество до середины следующего года.

«Случается, что ты перестаешь быть футболистом, о котором говорят люди. Я не хочу, чтобы такое произошло со мной. Поэтому я немного подождал с решением, но потом понял, что этот сезон провел не хуже, чем предыдущий. Я по-прежнему хорош и готов играть», - передает слова футболиста DAZN.

В прошедшем сезоне Кроос принял участие в 52 поединках за «королевский» клуб. Тони отметился двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.