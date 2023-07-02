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Кроос объяснил, почему продлил контракт с «Реалом»

02 Июля 2023 • 07:29 Комментировать (1)

Немецкий полузащитник Тони Кроос высказался о подписании нового трудового договора с мадридским «Реалом». Стороны пролонгировали сотрудничество до середины следующего года.

«Случается, что ты перестаешь быть футболистом, о котором говорят люди. Я не хочу, чтобы такое произошло со мной. Поэтому я немного подождал с решением, но потом понял, что этот сезон провел не хуже, чем предыдущий. Я по-прежнему хорош и готов играть», - передает слова футболиста DAZN.

В прошедшем сезоне Кроос принял участие в 52 поединках за «королевский» клуб. Тони отметился двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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Комментарии (1)
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NOBODY
02 Июля 2023 в 09:46
ну и молодец- один из немногих, кто не продался в ответке с помойкой в ЛЧ....
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