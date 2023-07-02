Мадридский «Реал» теряет надежду на подписание нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Звёздный француз мог покинуть свой клуб нынешним летом, так как «ПСЖ», узнав о его нежелании продлевать истекающий в следующем году контракт, задумывался о немедленной продаже. Единственным серьёзным претендентом на 24-летнего форварда назывался «Реал», которому, судя по всему, не удастся провернуть громкую сделку в ближайшее время. По данным журналиста Хосе Феликса Диаса, руководство «королевского клуба» почти смирилось с невозможностью покупки Мбаппе в текущее трансферное окно.