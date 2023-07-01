«Реал» не продвигается в переговорах по Гюлеру

Мадридский «Реал» пока далёк от подписания полузащитника «Фенербахче» Арды Гюлера.

Именно «королевский клуб» ещё совсем недавно считался фаворитом в борьбе за 18-летнего футболиста сборной Турции, однако «Барселона» провела встречу с игроком, что изменило ситуацию. Как сообщает журналист Маттео Моретто, «Реал» всё ещё заинтересован в покупке Гюлера, но в последнее время переговоры не прогрессируют.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость восходящей звезды в 15 млн евро, в то время как подписать игрока можно за 17,5 млн евро – такова сумма отступных, прописанная в его контракте с «Фенербахче».