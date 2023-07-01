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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Фенербахче» запланировал аренду игрока «Атлетико» слухи

01 Июля 2023 • 21:39 Комментировать

Полузащитник мадридского «Атлетико» Тома Лемар может продолжить карьеру в Турции.

Француз далеко не всегда проходил в стартовый состав «матрасников» в прошедшем сезоне, поэтому, вероятно, начнёт новую кампанию в другом месте. По данным Diario AS, в подписании 27-летнего футболиста заинтересован «Фенербахче». Турецкий клуб рассчитывает оформить годичную аренду. Ожидается, что переговоры стартуют на следующей неделе.

Тома Лемар перешёл в «Атлетико» в 2018 году из «Монако» за 72 млн евро. Нынешняя стоимость атакующего хавбека оценивается порталом Transfermarkt в 22 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Фенербахче Тома Лемар трансферы футбола - лето 2023
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