Полузащитник мадридского «Атлетико» Тома Лемар может продолжить карьеру в Турции.

Француз далеко не всегда проходил в стартовый состав «матрасников» в прошедшем сезоне, поэтому, вероятно, начнёт новую кампанию в другом месте. По данным Diario AS, в подписании 27-летнего футболиста заинтересован «Фенербахче». Турецкий клуб рассчитывает оформить годичную аренду. Ожидается, что переговоры стартуют на следующей неделе.

Тома Лемар перешёл в «Атлетико» в 2018 году из «Монако» за 72 млн евро. Нынешняя стоимость атакующего хавбека оценивается порталом Transfermarkt в 22 млн евро.