Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер близок к переходу в «Барселону».

Судя по всему, каталонцам удалось выиграть борьбу за 18-летнего турка у мадридского «Реала». Как сообщает журналист Джанлука Лонгари, переход Гюлера в «Барселону» вот-вот будет согласован. Помимо 17,5 млн евро отступных, прописанных в контракте футболиста с «Фенербахче», «сине-гранатовым», по данным источника, придётся выплатить порядка 17 млн в виде комиссионных. В «Барселоне» надеются, что юный игрок пополнит ряды команды Хави Эрнандеса этим летом, а не через год.

Арда Гюлер провёл 51 матч за первую команду «Фенербахче», отметившись девятью голами и 12 ассистами.