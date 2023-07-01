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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» надеется выгодно продать Менди в клуб из Саудовской Аравии

01 Июля 2023 • 21:16 Комментировать

Мадридский «Реал» ожидает трансферных предложений по левому защитнику Ферлану Менди.

Несмотря на нежелание наставника Карло Анчелотти отпускать игрока, клуб всё же рассчитывает продать его этим летом. По сведениям Cadena SER, в руководстве «Реала» верят, что в скором времени представители чемпионата Саудовской Аравии сделают сверхвыгодное предложение по 28-летнему французу.

Трансферная стоимость Ферлана Менди оценивается экспертами Transfermarkt в 25 млн евро.

Этим летом из «Реала» в Саудовскую Аравию уже переехал Карим Бензема, однако мадридский гранд не смог заработать на этой сделке, так как форвард ушёл свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ферлан Менди трансферы футбола - лето 2023
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