Сербский защитник Матия Настасич покинул испанскую «Мальорку», в этом клубе он провёл почти весь сезон-2022/23.

Воспитанник белградского «Партизана» известен по выступлениям за свой родной клуб, а также итальянскую «Фиорентину», «Манчестер Сити» и немецкий «Шальке».

В минувшем сезоне за «Мальорку» серб провёл 17 матчей во всех турнирах, в которых отличился одним забитым голом. Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 1,5 млн евро.

Его уже бывший клуб в минувшем сезоне Ла Лиги занял девятое место.