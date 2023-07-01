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Экс-защитник «Манчестер Сити» Настасич покинул «Мальорку» официально

01 Июля 2023 • 20:47 Комментировать

Сербский защитник Матия Настасич покинул испанскую «Мальорку», в этом клубе он провёл почти весь сезон-2022/23.

Воспитанник белградского «Партизана» известен по выступлениям за свой родной клуб, а также итальянскую «Фиорентину», «Манчестер Сити» и немецкий «Шальке».

В минувшем сезоне за «Мальорку» серб провёл 17 матчей во всех турнирах, в которых отличился одним забитым голом. Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 1,5 млн евро.

Его уже бывший клуб в минувшем сезоне Ла Лиги занял девятое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Матия Настасич
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