Неймар может вернуться в «Барселону», но есть одна проблема

Звездный нападающий «ПСЖ» Неймар может вернуться в каталонскую «Барселону», за которую выступал до переезда во французский чемпионат.

Как сообщил инсайдер Халед Валид, между клубами есть договоренность по трансферу 31-летнего форварда, однако есть одна проблема. Загвоздка заключается в высокой заработной плате Неймара. Игрок может перейти в каталонский гранд, если парижская сторона возьмет на себя часть его оклада. При таком раскладе возможна аренда бразильца на один или два сезона.

Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025.

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