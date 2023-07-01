Фланговый защитник Адриа Педроса покинул каталонский «Эспаньол» и перешел в другой испанский коллектив. О сотрудничестве с 25-летним футболистом объявила «Севилья».

Андалусийский клуб заключил с игроком долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до лета 2028 года. Защитник присоединился к команде из Севильи в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Педроса провел семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

«Севилья» заняла 12-е место в прошедшем розыгрыше Ла Лиги и стала триумфатором Лиги Европы.

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