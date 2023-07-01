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«Барселона» выиграла борьбу у «Реала» за полузащитника

01 Июля 2023 • 14:25 Комментировать

Полузащитник стамбульского «Фенербахче» Арда Гюлер переходит в каталонскую «Барселону». Как сообщил инсайдер Херард Ромеро, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку договорился с представителями игрока о сделке.

Примечательно, что из-за финансовых трудностей каталонцы не смогут подписать Гюлера этим летом. Трансфер будет оформлен в следующем году. В споре за турка «Барселона» опередила мадридский «Реал».

В прошедшем сезоне чемпионата Турции Арда провел 20 поединков, в которых отметился четырьмя голами и тремя забитыми мячами. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Барселона трансферы футбола - лето 2023 Арда Гюлер
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