«Барселона» выиграла борьбу у «Реала» за полузащитника

Полузащитник стамбульского «Фенербахче» Арда Гюлер переходит в каталонскую «Барселону». Как сообщил инсайдер Херард Ромеро, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку договорился с представителями игрока о сделке.

Примечательно, что из-за финансовых трудностей каталонцы не смогут подписать Гюлера этим летом. Трансфер будет оформлен в следующем году. В споре за турка «Барселона» опередила мадридский «Реал».

В прошедшем сезоне чемпионата Турции Арда провел 20 поединков, в которых отметился четырьмя голами и тремя забитыми мячами. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 15 миллионов евро.