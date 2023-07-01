Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ла Лига отказала «Барселоне» в регистрации четырёх футболистов

01 Июля 2023 • 14:14 Комментировать

Четыре футболиста «Барселоны» исключены из заявки команды руководством Ла Лиги. Все игроки пропали из состава «сине-гранатовых» на официальном сайте испанского чемпионата.

Руководители лиги не стали принимать новые контракты вратаря Иньяки Пеньи, защитников Рональда Араухо и Маркоса Алонсо, а также полузащитника Серхи Роберто. Причиной этому являются финансовые трудности каталонского клуба. Однако все футболисты могут быть зарегистрированы, если Ла Лига одобрит новый финансовый план «Барселоны».

В минувшем сезона команда Хави Эрнандеса стала чемпионом Испании. Новый розыгрыш чемпионата должен стартовать 11 августа.

Оценить новость
- 16
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Маркос Алонсо Серхи Роберто Иньяки Пенья Рональд Араухо трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июля
14:41 · Испания. Ла Лига
«Севилья» усилила состав защитником из Барселоны официально
14:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выиграла борьбу у «Реала» за полузащитника
11:14 · Испания. Ла Лига
Пинеда перешёл из «Сельты» в греческий клуб официально
09:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» разрешил Аспиликуэте разорвать контракт с клубом
09:52 · Испания. Ла Лига
«Барселона» торгуется по трансферу преемника Бускетса
09:34 · Испания. Ла Лига
Агент Гомеса заявил, что «Севилья» не продаст игрока
08:51 · Италия. Серия А
Салуквадзе считает, что Хвича может играть в «Барселоне» или «Реале»
08:20 · Италия. Серия А
Перес сменил «Рому» на «Сельту»
08:00 · Испания. Ла Лига
Фелиша зовут в европейский суперклуб
02:53 · Испания. Ла Лига
Анчелотти считает, что «Реалу» следует подписать нового левого защитника
02:06 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не воспользовалась опцией покупки Карраско у «Атлетико»
01:05 · Испания. Ла Лига
Моуринью хочет видеть в «Роме» игрока «ПСЖ»
00:47 · Англия. Премьер-лига
Маротта рассказал о сорвавшемся переходе Аспиликуэты в «Интер»
00:24 · Испания. Ла Лига
Анчелотти хочет сохранить Менди в «Реале» 1
00:03 · Испания. Ла Лига
Гюлер провёл встречу с «Барселоной», но предпочитает перейти в «Реал» 1 слухи
Все новости
Рекомендуем