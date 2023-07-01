Ла Лига отказала «Барселоне» в регистрации четырёх футболистов

Четыре футболиста «Барселоны» исключены из заявки команды руководством Ла Лиги. Все игроки пропали из состава «сине-гранатовых» на официальном сайте испанского чемпионата.

Руководители лиги не стали принимать новые контракты вратаря Иньяки Пеньи, защитников Рональда Араухо и Маркоса Алонсо, а также полузащитника Серхи Роберто. Причиной этому являются финансовые трудности каталонского клуба. Однако все футболисты могут быть зарегистрированы, если Ла Лига одобрит новый финансовый план «Барселоны».

В минувшем сезона команда Хави Эрнандеса стала чемпионом Испании. Новый розыгрыш чемпионата должен стартовать 11 августа.