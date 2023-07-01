Мексиканский полузащитник Оберлин Пинеда покинул испанскую «Сельту» и продолжит карьеру в греческом чемпионате. Новым местом работы 27-летнего футболиста стал афинский АЕК.

Как сообщается на официальном сайте греческого клуба, стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2027 года.

В завершившемся сезоне Оберлин принял участие в 42 поединках во всех турнирах, записав на свой счет десять забитых мячей и четыре голевые передачи.

До перехода в «Сельту» Пинеда выступал у себя на родине за клубы «Керетаро», «Гвадалахара», «Крус Асуль». В составе сборной Мексики полузащитник сыграл 50 поединков и забил шесть голов.