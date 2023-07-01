«Барселона» торгуется по трансферу преемника Бускетса

Каталонская «Барселона» ведет переговоры с «Жироной» касательно трансфера полузащитника Ориоля Ромеу. В лице этого футболиста «сине-гранатовые» видят замену Серхио Бускетсу, переехавшему в «Интер Майами».

По информации журналистов Mundo Deportivo, стороны не могут согласовать сумму сделки. «Жирона» хочет получить за своего игрока десять миллионов евро, в то время как «сине-гранатовые» не желают платить такие деньги. Каталонцы хотят добиться снижения ценника.

В прошлом сезоне 31-летний полузащитник поучаствовал в 33 поединках чемпионата Испании, записав на свой счет два забитых мяча.