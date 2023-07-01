Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» торгуется по трансферу преемника Бускетса

01 Июля 2023 • 09:52 Комментировать

Каталонская «Барселона» ведет переговоры с «Жироной» касательно трансфера полузащитника Ориоля Ромеу. В лице этого футболиста «сине-гранатовые» видят замену Серхио Бускетсу, переехавшему в «Интер Майами».

По информации журналистов Mundo Deportivo, стороны не могут согласовать сумму сделки. «Жирона» хочет получить за своего игрока десять миллионов евро, в то время как «сине-гранатовые» не желают платить такие деньги. Каталонцы хотят добиться снижения ценника.

В прошлом сезоне 31-летний полузащитник поучаствовал в 33 поединках чемпионата Испании, записав на свой счет два забитых мяча.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жирона Ориоль Ромеу трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июля
09:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» разрешил Аспиликуэте разорвать контракт с клубом
09:52 · Испания. Ла Лига
«Барселона» торгуется по трансферу преемника Бускетса
09:34 · Испания. Ла Лига
Агент Гомеса заявил, что «Севилья» не продаст игрока
08:51 · Италия. Серия А
Салуквадзе считает, что Хвича может играть в «Барселоне» или «Реале»
08:20 · Италия. Серия А
Перес сменил «Рому» на «Сельту»
08:00 · Испания. Ла Лига
Фелиша зовут в европейский суперклуб
02:53 · Испания. Ла Лига
Анчелотти считает, что «Реалу» следует подписать нового левого защитника
02:06 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не воспользовалась опцией покупки Карраско у «Атлетико»
01:05 · Испания. Ла Лига
Моуринью хочет видеть в «Роме» игрока «ПСЖ»
00:47 · Англия. Премьер-лига
Маротта рассказал о сорвавшемся переходе Аспиликуэты в «Интер»
00:24 · Испания. Ла Лига
Анчелотти хочет сохранить Менди в «Реале» 1
00:03 · Испания. Ла Лига
Гюлер провёл встречу с «Барселоной», но предпочитает перейти в «Реал» 1 слухи
30 Июня
23:47 · Испания. Ла Лига
Один из лучших вратарей ЧМ в Катаре может перебраться в «Аль-Наср» слухи
23:17 · Испания. Ла Лига
Кондогбия стал игроком «Марселя» официально
22:48 · Испания. Ла Лига
«Бетис» ведёт переговоры с «Барселоной» по аренде двух игроков
Все новости
Рекомендуем