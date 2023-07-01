Агент Гомеса заявил, что «Севилья» не продаст игрока

Футбольный агент Джузеппе Рисо, который представляет интересы нападающего «Севильи» Алехандро Гомеса, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Клуб не собирается продавать Алехандро. Гомес должен остаться в «Севилье» на следующий сезон», - передает слова представителя игрока инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее в прессе появилась информация, что андалусийский клуб готов продать любого футболиста, чтобы рассчитаться с долгами.

В прошедшем сезоне 35-летний Гомес принял участие в 27 поединках за севильскую команду, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.