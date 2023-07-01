Мбаппе переходит в «Реал» - трансфер согласован

Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе в ближайшее время сменит клубную прописку. Как сообщил журналист Франсуа Гальярдо, на следующей неделе 24-летний нападающий перейдет в мадридский «Реал».

Как отметил инсайдер, стороны согласовали все детали сделки. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 180 миллионов евро. Контракт Килиана с парижским грандом рассчитан до середины следующего года.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 34 поединках, записав на свой счет 29 забитых мячей (три – с пенальти) и пять результативных передач.

«Реал» нашёл альтернативу Мбаппе