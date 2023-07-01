Фелиша зовут в европейский суперклуб

Испанский специалист Луис Энрике, который в ближайшие дни возглавит «ПСЖ», ведет переговоры о трансфере португальского нападающего Жоау Фелиша. Как информирует Relevo, наставник сделал игроку предложение о переезде в столицу Франции.

Фелиш принадлежит мадридскому «Атлетико», а прошлый сезон провел на правах аренды за лондонский «Челси». Ранее стало известно, что Жоау не останется в испанском гранде. Форвард подыскивает себе новую команду, которая будет выступать в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость Жоау составляет 50 миллионов евро. Контракт футболиста с «матрасниками» рассчитан до середины 2027 года.