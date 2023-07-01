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Анчелотти считает, что «Реалу» следует подписать нового левого защитника

01 Июля 2023 • 02:53 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти хотел бы усилить левый край обороны своей команды.

Как сообщалось ранее, клуб всерьёз рассматривает возможность продажи Ферлана Менди, что не поддерживает итальянский специалист. По данным Madrid Xtra, Анчелотти хочет усилить конкуренцию на левом фланге защиты, однако подписание игроков на эту позицию не видится руководству «Реала» приоритетной задачей в летнее трансферное окно.

Напомним, что ряды «сливочных» недавно пополнил левый защитник Фран Гарсия, перебравшийся из «Райо Вальекано» за 5 млн евро. Именно он должен составить конкуренцию Ферлану Менди за место в стартовом составе в предстоящем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти трансферы футбола - лето 2023
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