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«Барселона» не воспользовалась опцией покупки Карраско у «Атлетико»

01 Июля 2023 • 02:06 Комментировать

«Барселона» не стала активировать пункт отступных, позволяющий купить вингера мадридского «Атлетико» Янника Карраско.

Договариваясь о трансфере Мемфиса Депая в январе, «сине-гранатовые» и «матрасники» согласовали пункт, позволяющий каталонцам приобрести Карраско всего за 19 млн евро в летнее трансферное окно. Опция была действительна до конца июня, и в «Барселоне» решили её не активировать, информирует TMW. Это связано с трудным финансовым положением клуба.

Контракт Янника Карраско с «Атлетико» истекает через год, а его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро. В прошедшем сезоне 29-летний игрок отметился десятью голами и пятью ассистами в 44 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Янник Карраско трансферы футбола - лето 2023
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