«Барселона» не воспользовалась опцией покупки Карраско у «Атлетико»

«Барселона» не стала активировать пункт отступных, позволяющий купить вингера мадридского «Атлетико» Янника Карраско.

Договариваясь о трансфере Мемфиса Депая в январе, «сине-гранатовые» и «матрасники» согласовали пункт, позволяющий каталонцам приобрести Карраско всего за 19 млн евро в летнее трансферное окно. Опция была действительна до конца июня, и в «Барселоне» решили её не активировать, информирует TMW. Это связано с трудным финансовым положением клуба.

Контракт Янника Карраско с «Атлетико» истекает через год, а его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро. В прошедшем сезоне 29-летний игрок отметился десятью голами и пятью ассистами в 44 матчах.