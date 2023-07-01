Моуринью хочет видеть в «Роме» игрока «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Ренату Саншеш заинтересовал «Рому».

Основной целью римлян на позицию в средней линии остаётся Давиде Фраттези из «Сассуоло», однако в клубе понимают, что выиграть конкуренцию за 23-летнего итальянца будет непросто, поэтому рассматривают альтернативные варианты. По данным инсайдера Джанлуки да Марцио, одной из кандидатур является Ренату Саншеш. Руководство «волков» пыталось подписать португальца ещё прошлым летом, но тогда тот выбрал «ПСЖ». В приглашении 25-летнего игрока заинтересован лично наставник «Ромы» Жозе Моуринью.

Трансферная стоимость Ренату Саншеша, по оценке портала Transfermarkt, составляет 15 млн евро.