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Анчелотти хочет сохранить Менди в «Реале»

01 Июля 2023 • 00:24 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти хотел бы продолжить работу с левым защитником Ферланом Менди.

Руководство «королевского клуба» готово выставить француза на продажу, о чём рассказывали испанские СМИ. По данным Cadena SER, Анчелотти придерживается другой позиции: он настаивает на сохранении Менди, чтобы избежать кадровых проблем на левом краю обороны, как это было в прошедшем сезоне. Напомним, что роль левого латераля зачастую исполнял номинальный полузащитник Эдуардо Камавинга. Боссы «Реала» по-прежнему предпочитают продать Менди, трансферную стоимость которого эксперты портала Transfermarkt оценивают в 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Ферлан Менди трансферы футбола - лето 2023
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