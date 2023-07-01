Анчелотти хочет сохранить Менди в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти хотел бы продолжить работу с левым защитником Ферланом Менди.

Руководство «королевского клуба» готово выставить француза на продажу, о чём рассказывали испанские СМИ. По данным Cadena SER, Анчелотти придерживается другой позиции: он настаивает на сохранении Менди, чтобы избежать кадровых проблем на левом краю обороны, как это было в прошедшем сезоне. Напомним, что роль левого латераля зачастую исполнял номинальный полузащитник Эдуардо Камавинга. Боссы «Реала» по-прежнему предпочитают продать Менди, трансферную стоимость которого эксперты портала Transfermarkt оценивают в 25 млн евро.