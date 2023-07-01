Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер надеется продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Именно «Барселона» и «Реал» считаются главными претендентами на 18-летнего футболиста, уже выступающего за сборную Турции и считающегося одним из самых многообещающих игроков Европы в своей возрастной группе. Как сообщает журналист Якуп Чинар, Гюлер недавно провёл встречу с Деку, представляющим интересы «Барселоны», но не был воодушевлён перспективой присоединения к «сине-гранатовым», так как мечтает выступать за «Реал». Мадридцы также работают над приобретением атакующего хавбека, чьи отступные оцениваются в 17,5 млн евро.