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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гюлер провёл встречу с «Барселоной», но предпочитает перейти в «Реал» слухи

01 Июля 2023 • 00:03 Комментировать

Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер надеется продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Именно «Барселона» и «Реал» считаются главными претендентами на 18-летнего футболиста, уже выступающего за сборную Турции и считающегося одним из самых многообещающих игроков Европы в своей возрастной группе. Как сообщает журналист Якуп Чинар, Гюлер недавно провёл встречу с Деку, представляющим интересы «Барселоны», но не был воодушевлён перспективой присоединения к «сине-гранатовым», так как мечтает выступать за «Реал». Мадридцы также работают над приобретением атакующего хавбека, чьи отступные оцениваются в 17,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фенербахче Барселона Деку трансферы футбола - лето 2023 Арда Гюлер
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