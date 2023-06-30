Один из лучших голкиперов прошедшего в ноябре-декабре прошлого года чемпионата мира в Катаре, 32-летний марокканец Яссин Буну может стать одноклубником Криштиану Роналду и перебраться в саудовский «Аль-Наср», сообщает AS.

Отмечается, что причиной возросшего интереса к марокканцу является травма основного голкипера «Аль-Насра» – колумбийского вратаря Давида Оспины. Поэтому Буну выглядит неплохим вариантом усиления вратарской позиции.

Напомним, что в минувшем сезоне Буну не только достойно выступил на ЧМ со сборной Марокко, заняв четвёртое место, но и стал обладателем Кубка Лиги Европы УЕФА в составе «Севильи».