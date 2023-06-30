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Кондогбия стал игроком «Марселя» официально

30 Июня 2023 • 23:17 Комментировать

«Марсель» объявил о подписании полузащитника Жоффрея Кондогбия.

30-летний футболист, ранее представлявший мадридский «Атлетико», официально перешёл в «Марсель», о чём сообщила пресс-служба французского клуба. Ранее сообщалось, что контракт хавбека будет рассчитан на четыре года.

Жоффрей Кондогбия выступал за «матрасников» с момента перехода из «Валенсии» в 2020 году за 15 млн евро. В прошедшем сезоне центральноафриканский футболист отыграл за команду Диего Симеоне 27 матчей, записав себе в актив две результативные передачи. В общей сложности на счету Кондогбия 94 поединка за мадридцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Марсель Жоффрей Кондогбия трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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