«Бетис» ведёт переговоры с «Барселоной» по аренде двух игроков

«Бетис» намерен арендовать двух игроков «Барселоны».

Как уже сообщалось, севильский клуб заинтересован в приглашении Нико Гонсалеса. Согласно информации журналиста Руди Галетти, «Бетис» начал переговоры с «Барселоной» по аренде 21-летнего полузащитника, а также хотел бы арендовать вингера Абде Эззалзули.

Нико провёл прошедший сезон в «Валенсии» на правах аренды, а Эззалзули на временной основе защищал цвета «Осасуны». Трансферная стоимость футболистов оценивается порталом Transfermarkt в 10 и 15 млн евро соответственно, а их контракты с «Барселоной» рассчитаны до 2026 года.