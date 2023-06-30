Лапорта: «Барселона» работает над подписанием Гюлера»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что клуб рассчитывает приобрести полузащитника «Фенербахче» Арду Гюлера.

18-летний игрок интересен многочисленным грандам европейского футбола, а сумма отступных в размере 17,5 млн евро привлекла к нему ещё более пристальное внимание. По словам Лапорты, «Барселона» всерьёз нацелена выиграть борьбу за восходящую звезду турецкого футбола: «Деку работает над этим трансфером, Ла Лига позволит нам закрыть некоторые операции на следующий сезон. Наши скауты давно следят за Гюлером, он очень талантлив. Мы постараемся оформить сделку», – цитирует журналист Альфредо Педулла президента каталонского гранда.