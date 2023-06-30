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«Атлетик» продлил контракт с 36-летним Раулем Гарсией официально

30 Июня 2023 • 21:55 Комментировать

«Атлетик» из Бильбао продлил контракт с 36-летним ветераном клуба – форвардом Раулем Гарсией. Об этом сообщает пресс-служба баскской команды.

Новое соглашение между игроком и клубом будет действовать ещё один год – до окончания сезона-2023/24. В целом, испанец выступает за «Атлетик» на протяжении восьми лет – он перебрался в Бильбао в 2015 году из мадридского «Атлетико».

Отметим, что уже через 10 дней, 11 июля игроку исполнится 37 лет. В минувшем сезоне игрок атаки забил три гола и оформил три ассиста за команду в 42-х матчах.
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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Рауль Гарсия
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