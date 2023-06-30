«Реал» готов не отдавать Гюлера в аренду, если подпишет его этим летом

Атакующий полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер остаётся трансферной целью мадридского «Реала».

«Сливочные» не первый день считаются одними из главных претендентов на 18-летнего вундеркинда, однако, как сообщалось ранее, клуб планировал отдать турка в аренду сразу после его трансфера, чтобы тот набрался опыта, прежде чем бороться за место в «Реале». По информации Marca, теперь мадридцы всерьёз полагают, что Гюлера можно сохранить в составе на предстоящий сезон. Руководство гранда Ла Лиги решительно настроено оформить сделку.

Отступные в контракте Арды Гюлера с «Фенербахче» составляют 17,5 млн евро. На футболиста также претендует «Барселона».