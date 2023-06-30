Кондогбия попрощался с мадридским «Атлетико»

Центральноафриканский хавбек мадридского «Атлетико» Жоффрей Кондогбия попрощался со своим клубом.

«Спасибо Богу за то, что я носил эту футболку. За три года я узнал, что такое «Атлетико», я узнал их уникальные ценности и понял, почему этот клуб является особенной семьёй. Спасибо всем моим товарищам по команде, тренерам и, конечно же, болельщикам «матрасников» за эти три сезона. Теперь они часть моей истории, желаю вам всего наилучшего», - пишет футболист на своей странице в соцсети.