«Севилья» выставила всех игроков на трансфер

Руководству «Севильи» нужно погасить долг в размере 90 миллионов евро. Как сообщает газета Marca, для этого андалусийский клуб выставил на продажу всех своих футболистов. Севильский клуб должен закрыть задолженность в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что полузащитник команды Лукас Окампос находится в сфере интересов лондонского «Фулхэма».

«Севилья» провально выступила в минувшем розыгрыше чемпионата Испании. Команда заняла лишь 12-е место в турнирной таблице. При этом клуб стал триумфатором Лиги Европы, победив в финале «Рому».

16 августа андалусийцы встретятся с «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок УЕФА.