Французский защитник Самуэль Юмтити официально покидает «Барселону», расторгая трудовое соглашение. Об обоюдном решении француза и «сине-гранатовых» сообщает клубная пресс-служба. Его контракт действовал ещё три года – до окончания сезона-2025/26.

Напомним, что минувший сезон оборонец провёл в Серии А, выступая за одного из аутсайдеров лиги – «Лечче». Он вышел на поле в 25 матчах, не отметившись результативными действиями. «Барсу» футболист пополнил семь лет назад – летом 2016 года, почти сразу после окончания французского чемпионата Европы.

«Барселона» благодарит игрока и желает ему успехов и удачи в будущем», - отметили в каталонском клубе.

«Лион» хочет вернуть Юмтити