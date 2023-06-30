«Атлетико» вернётся к старой эмблеме

Болельщики мадридского «Атлетико» приняли участие в голосовании за эмблему своего клуба. Как информирует пресс-служба «матрасников», было принято решение о возвращении старого логотипа.

В общей сложности было отдано почти 80 тысяч голосов. 89 процентов респондентов проголосовали за то, что «Атлетико» нужно вернуть старую эмблему. Это должно произойти в ближайшие полгода.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании мадридский коллектив финишировал на третьем месте в турнирной таблице, пропустив вперед «Реал» и «Барселону», которая стала обладателем чемпионского титула.