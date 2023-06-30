Бэйл получил награду от принца Уильяма

Экс-нападающий сборной Уэльса и мадридского «Реала» Гарет Бэйл был награжден Орденом Британской империи, об этом сообщили журналисты BBC.

Орденом кавалера Британской империи звездного футболиста наградил принц Уильям в Букингемском дворце. Гарет был удостоен почетного звания за заслуги перед футболом и благотворительностью.

Напомним, что недавно Бэйл объявил о завершении игровой карьеры. Последним местом работы Гарета был американский «Лос-Анджелес». В Европе валлиец известен по выступлениям за лондонский «Тоттенхэм» и мадридский «Реал». В составе сборной Уэльса он провел 111 поединков, в которых отметился 41 забитым мячом.