​Луис Энрике выбрал топ-новичка для «ПСЖ»

В ближайшие дни должность главного тренера «ПСЖ» займёт Луис Энрике. Как сообщает Relevo, испанский специалист уже выбрал статусного новичка для команды. Так, Энрике хочет, чтобы гранд Лиги 1 подписал Жоау Фелиша из «Атлетико».

Вторую часть сезона 2022/2023 Фелиш провёл в аренде в «Челси». Португалец оказался не нужен новому рулевому лондонской команды Маурисио Почеттино, поэтому он вернулся в «Атлетико». При этом оставаться в Мадриде 23-летний форвард не хочет.

Переход в «ПСЖ» является хорошим вариантом для Фелиша. Источник отмечает, что агент игрока, Жорже Мендеш, находится в хороших отношениях с футбольным советником парижского клуба Луишем Кампушем.