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​Луис Энрике выбрал топ-новичка для «ПСЖ»

30 Июня 2023 • 17:42 Комментировать

В ближайшие дни должность главного тренера «ПСЖ» займёт Луис Энрике. Как сообщает Relevo, испанский специалист уже выбрал статусного новичка для команды. Так, Энрике хочет, чтобы гранд Лиги 1 подписал Жоау Фелиша из «Атлетико».

Вторую часть сезона 2022/2023 Фелиш провёл в аренде в «Челси». Португалец оказался не нужен новому рулевому лондонской команды Маурисио Почеттино, поэтому он вернулся в «Атлетико». При этом оставаться в Мадриде 23-летний форвард не хочет.

Переход в «ПСЖ» является хорошим вариантом для Фелиша. Источник отмечает, что агент игрока, Жорже Мендеш, находится в хороших отношениях с футбольным советником парижского клуба Луишем Кампушем.  

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид ПСЖ Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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