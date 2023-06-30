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Ферран Торрес рассказал, где хочет играть

30 Июня 2023 • 15:23 Комментировать

В последнее время нападающего «Барселоны» Феррана Торреса слухи активно связывают с клубами Английской премьер-лиги. Впрочем, 23-летний футболист не собирается никуда переходить, о чём рассказал он сам.

«Не могу дождаться продолжения в «Барселоне». Я очень счастлив в «Барсе», и я планирую продолжать выступать в этом клубе», - слова Торреса в социальных сетях приводит авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на программу JijantesFC.

За «Барселону» Ферран Торрес выступает с начала 2022 года. С тех пор нападающий провёл 71 матч, в которых записал на свой счёт 14 голов и девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Торрес трансферы футбола - лето 2023
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